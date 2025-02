Neljale sportlasele määrati olümpiatsükliks Noored Olümpiale stipendium

Sportlased saavad stipendiumi suurusega 13 000 eurot aastas, kogu olümpiatsükliks.

2028. aasta Los Angelese olümpiaks valmistuvate suvealade sportlaste puhul tähendab see 40 000 euro suurust stipendiumi ja 2026. aasta Milano olümpiaks valmistuva taliala sportlase puhul 15 000 euro suuruse stipendiumi. Seega jagati sportlastele 135 000 euro väärtuses stipendiume.

Stipendiumist kolmandik suunatakse vaimse treeningu, taastusprotseduuridesse, meediaga suhtlemise, meeskonnajuhtimise ja toetajate leidmise koolitustesse.

"Noored Olümpiale täidab Eesti spordimaastikul väga olulist tühimikku, toetades sellises vanuses sportlasi (18-23) kellel pole alati veel kõige rohkem ette näidata, kuid kellel on väga suur potentsiaal jõuda spordimaailma tippu. Proovime märgata talenti, kes jõuab kõige kaugemale, kuid on ilmselge, et iga meie panus on väga riskantne, sest noore sportlase karjääris võib väga palju äpardusi juhtuda. Alati sooviksime, et suudaksime koguda toetajatelt suurema stipendiumifondi, et toetada rohkemaid noori talente, sest neid kes seda vääriksid on kindlasti rohkem," ütles sihtasutuse kaasasutaja Paavo Pauklin.

Marek Adrian Mäsak alustas judoga kõigest kolm aastat tagasi ja on selle ajaga saavutanud kadettide EM-il kulla ja MM-il hõbeda. Hetkel on ta oma vanuseklassis maailmareitingus esikohal (kadetid, +90kg).

Kolmikhüppaja Viktor Morozov on tugeva sisemise motivatsiooni, distsipliini ja sihikindlusega sportlane, kes seab kõrgeid eesmärke ning on tugevalt spordile pühendunud. Ta on saavutanud U20 EM-il esimese koha tulemusega 16.45 ning U20 MM-il kolmanda koha tulemusega 16.13.

Sõudja Christopher Hein on hea eneseanalüüsi, füüsiliste eelduste ja kõrgete eesmärkidega sportlane. Ta on saavutanud Balti Matši kahepaadis 2km ja 500m distantsidel esimese koha ning U23 EM-il neljapaadis kaheksanda koha.

Suusahüppaja Kaimar Vagul ütles, et stipendium annab talle võimaluse testida hüppekombesid, et oma esimesel olümpial võimalikult kõrge koht saavutada.

Tänavusele Noored Olümpiale stipendiumikonkursile kandideeris 47 sportlast 26 erinevalt olümpiamängude individuaalalalt. Lõppvaliku tegi 11 intervjuuvooru pääsenud sportlase seast komisjon peale tulist arutelu, sest häid kandidaate oli palju ning konkurents suur.

Stipendiumikomisjoni kuulusid olümpiavõitja Gerd Kanter, spordipsüholoog Snezana Stoljarova, kanuuaerutaja Joosep Karlson, ettevõtja ja endine tippsportlane Tiit Rahkema ja Noored Olümpiale asutajad Valdur Jaht ja Paavo Pauklin.