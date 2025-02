Gerda ja Ralf Kivil jõudsid juunioride MM-il veerandfinaali

Ainsa eestlannana esmaspäevasel sprindivõistlusel osalenud 17-aastane Gerda Kivil lõpetas ajaga 3.21,01 ning teenis 72 võistleja konkurentsis 24 koha ehk edasipääsu veerandfinaali.

Kivil lõpetas oma veerandfinaalis ajaga 3.17,66 kolmandana, kaotust Nora Christine Hansenile oli 3,74 sekundit ning Anna Marie Jaklovale 2,57 sekundit.

Poolfinaali pääsesid viie veerandfinaali kaks parimat ning siis ülejäänudest veel parimad kaks. Eestlannal paraku edasipääsu tagada ei õnnestunud, viimase õnneliku kaotajana pääses edasi viimases veerandfinaalis ajaga 3.11,73 lõpetanud prantslanna Annette Coupat.

Kivil lõpetas sprindi kokkuvõttes 16. kohaga. "Jäin enam-vähem rahule, aga tahtsin igal juhul võidelda koha eest poolfinaalis," rääkis Gerda Kivil pärast eelsõitu. "Veerandfinaali alguses ei saanud ma aga nii hästi minema ja jäin taha kinni. Lõpusirgel õnnestus mul võidelda välja kolmas koht."

"Olen harjunud olema üks noorematest. Väikesest peale olen pidanud võistlema endast vanematega. Mul on veel aega, et eakaaslastega konkureerida," lisas 17-aastane, kes tänavu enam juunioride MM-il starti ei lähe. "Teen siin ühe trenni ja lendan Eestisse, et valmistuda laupäeval lendama Bakuriani, Gruusiasse, kus toimub Euroopa noorte olümpiafestival."

"Unistan selles, et jõuda olümpiafestivali sprindi poolfinaali, distantsis võitlen koha eest esikümnes, kaotust võitjale võiks olla alla minuti," lisas ta.

Gerda Kivil Autor/allikas: International Olympic Committee/William Lucas /ANOC

Norra teenis finaalis Malin Hoelsveeni (3.00,53) juhtimisel kolmikvõidu, teise MM-hõbeda pälvis Iselin Bjervig Drivenes (+1,20) ning pronksi võitis Milla Grosberghaugen Andreassen (+1,59). Finaali pääsesid veel Alison Mackie (+1,64), Sammy Smith (+2,63) ning Nora Christine Hansen (+15,77).

20-aastane Ralf Kivil tagas sarnaselt õele samuti 24. kohaga edasipääsu, kui ületas joone ajaga 2.50,48. Toni Andree Saarepuu teenis 37. koha (+12,30), Richard Piho 38. koha (+12,32) ning Robert Sarapuu 51. koha (+17,42).

Ka Ralf Kivil piirdus veerandfinaaliga, kui lõpetas teises sõidus ajaga 2.46,90, millega teenis viienda koha. "Esimene eesmärk oli eelsõidust edasi saada ja sellega sain ma hakkama. Lõpus läks veidi kangeks, aga võisin sõiduga rahule jääda," ütles ta. "Finaalis oli tunne päris hea, võrreldes konkurentidega jäi aga kiirust vajaka. Kohe alguses pandi tempo peale ja nii ei õnnestunud mul enam eesminejaid kinni püüda."

Üldarvestuses 22. koha teeninud noormees võistleb järgmisena kolmapäeval 20 km ühisstardist klassikadistantsil. "Ma ise arvan, et see on minu kõige tugevam distants selles programmis. Proovin püüda kohta esikümnes. Selleks peab aga kõik õnnestuma ja kindlasti kerge ei saa see olema," rääkis ta.

Norra meesjuuniorid teenisid kaksikvõidu: maailmameistriks tuli Filip Skari (2.38,39), kellele järgnesid pjedestaalil Lars Heggen (+0,11) ning šveitslane Isai Näff (+5,16). Finaali pääsesid veel Janik Weidlich (+6,91), Torjus Magnus Harbo (+7,21) ja Jonas Albrecht (+11,02).

Teisipäeval võistlevad Schilparios sprindis U-23 suusatajad. Juunioride MM lõppeb reedel, U-23 MM laupäeval. Eestit esindavad Õnnela Rodendau (U-23), Gerda Kivil (U-20), Olle Ilmar Jaama (U-23), Ralf Kivil (U-20), Juss Leiner (U-20), Richard Piho, Lars Piirmann (U-20), Toni Andree Saarepuu (U-20), Robert Sarapuu (U-20), Anders Veerpalu (U-23).