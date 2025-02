Taani hegemoonia meeste käsipallis sai jätku

Taani koondis juhtis Oslo lähedal Bärumis peetud mängu algusest lõpuni. Viimane viigiseis tablool oli 1:1. Parimal juhul juhtisid taanlased teisel poolajal kümne väravaga (24:14).

Hiljem ka turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Mathias Gidsel viskas võitjate parimana kümme väravat, Emil Jakobsen aitas omasid viie tabamusega. Horvaatia kasuks viskas Ivan Martinovic kuus ja Mario Šoštaric viis väravat.

Seejuures oli kuueväravaline võit Taani jaoks selle turniiri napim koos vahegrupimänguga Tšehhi vastu, mis võideti samuti kuuega. Veerandfinaalis alistati Brasiilia tosina ja poolfinaalis Portugal kuraditosina tabamusega.

Taani koondise näol on tegemist meeste käsipalli viimaste aegade suveräänse valitsejaga: 2019., 2021. ja 2023. aastal maailmameister on osalenud ka kolmes viimases olümpiafinaalist, millest on võitnud kaks (2016, 2024).

Horvaatia on minevikus samuti suuri tegusid teinud - näiteks 1996. ja 2004. aastal krooniti just nemad olümpiavõitjateks -, aga pärast 2016. aastat ei olnud koondis võitnud ainsatki OM-, MM-, või EM-medalit.

Tänavuse turniiri kolmanda koha kohtumises sai Prantsusmaa jagu Portugalist 35:34 (19:17). Viiendana lõpetas turniiri Egiptus, kuuendana Saksamaa, seitsmendana Brasiilia ja kaheksandana Ungari.