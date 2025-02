Arsenal korraldas Man Cityle järjekordse kurva õhtu

Martin Ödegaard viis Arsenali juba teisel minutil juhtima, aga 55. minutil õnnestus Erling Haalandil pärast Savinho tsenderdust peaga viigistada. Möödus vaid minut ja Arsenal oli taas juhtimas, sest Thomas Partey pealelöök lendas rikošetist külaliste väravasse.

Järelejäänud aja jooksul kurvastas pealinnaklubi vastaseid veel kolmel korral: 62. minutil skooris vaid 18-aastane Myles Lewis-Skelly, 76. minutil avavärale söödu andnud Kai Havertz ja kolmandal üleminutil vahetusmees Ethan Nwaneri.

See tähendab, et Manchester City on sel hooajal pidanud juba neli mängu, kus on lasknud endale lüüa neli või enam väravat. Peatreener Pep Guardiola karjääri jooksul üheski klubis pole tal olnud selle näitaja poolest nii kehva hooaega.

Mängudes Arsenaliga on Manchester Cityl ühtlasi viiemänguline võidupõud: viimati saadi vastasest jagu 2023. aasta aprillis.

Võiduga sai Arsenal ühtlasi natuke survet avaldada liider Liverpoolile, kes jääb neist nüüd kuue punkti kaugusele. Samas on Merseyside'i klubil ka üks kohtumine vähem peetud. Manchester City jääb sama asjaolu juures Liverpoolist juba 15 punkti kaugusele.

Ülejäänud pühapäeval peetud kohtumistes oli tulemusega 2:0 edukam võõrsilmeeskond: Tottenham Hotspur alistas Brentfordi ja Crystal Palace sai jagu Manchester Unitedist.

Tabelitipp: 1. Liverpool 56 punkti (23 mängust), 2. Arsenal 50 (24), 3. Nottingham 47 (24), 4. Manchester City 41 (24), 5. Newcastle 41 (24), 6. Chelsea 40 (23), 7. Bournemouth 40 (24), 8. Aston Villa 37 (24).