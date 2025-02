Norralased said kolmanda järjestikuse kolmikvõidu, Himma 41.

Viimati aasta esimesel päeval võidurõõmu maitsta saanud mullune MK-sarja üldvõitja Harald Östberg Amundsen edestas pühapäeval Iver Tildheim Anderseni 11,7 ja Martin Löwström Nyengeti 15,7 sekundiga. 0,9 sekundiga rikkus norralaste nelikvõidu Edvin Anger (+19,4), kelle järel oli viies Simen Hegstad Krüger.

Norralased on vähemalt kolmikvõidu saanud viimasel kolmel MK-võistlusel, kui Cogne sprindis olid kolm parimat Erik Valnes, Ansgar Evensen ja Even Northug ning eelmisel nädalal toimunud Engadini etapi ühisstardist sõidus Johannes Hösflot Kläbo, Andersen ja Didrik Tönseth. See tähendab, et nädala ajaga on meestest MK-pjedestaalile jõudnud kaheksa erinevat meest.

Eesti parimana kaotas Martin Himma 1.23,1 ja sai 41. koha, Christopher Kalev (+1.51,4) oli 51. ning Henri Roos (+1.54,2) 55. Marko Kilp kaotas 2.33,8 ja sai 67. koha.