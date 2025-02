Hausenberg jättis mitmevõistluse tõkkejooksu järel pooleli

Avapäeva järel 3329 punktiga Sander Skotheimi (3627) ja Rasmus Rooslehe (3406) järel kolmandal kohal olnud Hausenbergi segas kõrgushüppes tuhara- või reielihas ning pühapäevasel avaalal jättis ta tõkkejooksu pooleli. Roosleht jooksis aja 8,24, millega kordas isiklikku rekordit, Skotheim sai kirja 8,04 ja Risto Lillemets 8,08.

Teise päeva esimese ala järel on Skotheimil seitsmevõistluse liidrina koos 4599 punkti ehk ta liigub umbes 6490 punkti graafikus. Roosleht on 4328 punktiga teine, tema eeldatav tulemus võiks olla veidi vähem kui 5800 punkti. Risto Lillemets on 4140 punktiga neljas.

Liisa-Maria Lusti alustas viievõistlust tugevalt, kui sai 60 meetri tõkkejooksus kirja aja 8,43 ehk jäi vaid kuue sajandikuga alla paar nädalat tagasi püstitatud isiklikule rekordile. Katre Sofia Palm jooksis välja 8,66, alavõit läks 8,18-ga britile Abigail Pawlettile, kes jättis võistluse aga kõrgushüppe nulli järel pooleli.

Kõrgushüppes ületas Lusti 1.73 ja 1.76 esimesel katsel, 1.79 jäi tema jaoks aga alistamatuks ja nii on tal kahe ala järel rekordgraafikuga võrreldes 102 miinuspunkti. Eesti rekordiks on 4580 ja sise-EM-i norm 4600 punkti, pärast kõrgushüpet liigub Lusti aga 4400 punkti graafikus.