Dallas vahetas Luka Doncici Anthony Davise vastu

Lakers omandas tehinguga Doncici, Maxi Kleberi ja Markieff Morrise mängijaõigused, Mavericks saab vastu Davise, Max Christie ning Lakersi 2029. aasta draft'i esimese ringi valiku. Kolmanda võistkonnana oli vahetustehingus osaliseks Utah Jazz, kes saab Jalen Hood-Schifino ning Los Angeles Clippersi ja Mavericksi 2025. aasta draft'i teise ringi valikuõigused.

"Ma usun, et kaitsemäng võidab meistritiitleid," rääkis Dallase peadirektor Nico Harrison ESPN-ile. "Usun, et kaitsva suunitlusega tippmängija annab meile selleks parema võimaluse. Oleme valmis võitma nüüd ja tulevikus," lisas ta. ESPN kirjutab, et Lakersi staar LeBron James sai vahetustehingust teada New York Knicksi alistamisele järgnenud perekondlikul õhtusöögil ning see tuli talle suure üllatusena.

25-aastane Doncic on sel hooajal erinevate vigastuste tõttu Dallase eest väljakul käinud 22 mängus, keskmiselt on ta visanud 28,1 punkti, võtnud 8,3 lauapalli ning andnud 7,8 resultatiivset söötu. 31-aastase Davise keskmisteks numbriteks on sel hooajal 25,7 punkti, 11,9 lauapalli ja 3,4 resultatiivset söötu mängu kohta.

Üllatustehing on ka omamoodi ajalooline: esimest korda vahetatakse keset hooaega üksteise vastu mängijad, kes kuulusid eelmisel hooajal NBA sümboolsesse viisikusse.

