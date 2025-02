Aigro piirdus esimese vooruga, Tschofenig naasis võidurajale

Aigro teenis kvalifikatsioonis 132-meetrise õhulennu eest 113,8 punkti, mis andis talle 26. koha ja tagas edasipääsu lõppvõistlusele. Seal paraku Aigro 30 parema sekka ei mahtunud. Tema 125,5 meetri pikkune hüpe oli väärt 100,9 punkti ja tõi 37. koha.

Sarja üldliider Daniel Tschofenig oli esimese vooru järel Anže Lanišeki järel teisel kohal, kaotades sloveenile vaid 0,6 punktiga.

Teises voorus kogus Tschofenig 142-meetrise hüppega 147,6 punkti ning Lanišek sai 139,5 meetri eest 143 punkti. Tschofenig tuli seega kokkuvõttes võitjaks neljapunktilise eduga. 22-aastasele austerlasele oli hooaja kuuendaks esikohaks ja esimeseks pärast jaanuari keskel Poolas Zakopanes toimunud jõuproovi.

Kahele paremale järgnesid austerlane Maximilian Ortner (-13,0 p), norrakad Johann Andre Forfang (-26,8 p) ja Benjamin Östvold (-27,7) ning austerlane Jan Hörl (-27,9 p).

Pühapäeval on Willingenis kavas teine suure mäe võistlus.

