Vene kerkis liigatabeli teise vastu üleplatsimeheks

Ostrow Wielkopolski klubi asus kohtumist juhtima avaveerandi lõpus ning juhtis kuni mängu viimase minutini, kuid võõrustaja Slupski Czarni tabas 23 sekundit enne sireeni kolmese ja läks ühega juhtima. Vene koduklubi jäi mängu viimasel kahel minutil sootuks punktita ning pidi leppima 83:87 (20:17, 24:19, 27:29, 12:22) kaotusega.

Siim-Sander Vene tegi oma hooaja parima mängu, kui viskas liigatabelis teist kohta hoidva võõrustaja vastu 26 punkti (kahesed 7/10, kolmesed 3/7, vabavisked 3/4). Lisaks kogus eestlane neli lauapalli, neli resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike ja ühe kulbi.

Vene on sel hooajal Poola kõrgliigas hästi mänginud ning on 17 mänguga visanud keskmiselt 10,4 punkti, haaranud 2,9 lauapalli, jaganud 1,9 korvisöötu ja teinud 0,9 vaheltlõiget. Tabavusprotsent väljakult on 39, kolmesed on kukkunud aga 33-protsendilise eduga.

Ostrow Wielkopolski on seitsme võidu ja kümne kaotusega kümnendal ehk viimasel play-in kohal. Janari Jõesaare klubi Varssavi Dziki on kaheksa võidu ja kaheksa kaotusega kaheksandad ehk samuti play-in kohtadel. Tabeliliidrina jätkab 13 võitu ja kolm kaotust kogunud Wloclaweki Anwil.

Hooaeg lõppeb maikuus.