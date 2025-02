VAATA OTSE | Seefeldi MK-etapi laupäevane võistlus algab hüppemäelt

Ilves pälvis reedel suusarajal kümnenda koha, kuid langes hüppevooruga 14. positsioonile. Esikoha teenis Jarl Magnus Riiber, teiseks jäi Johannes Lamparter ning esikolmikusse mahtus veel Jens Luraas Oftebro.

"Tundub, et murdmaas on asjad hästi. Sellega saab endiselt rahul olla," ütles Ilves. "Hüppemäel ei oskagi midagi kommenteerida, täielik kriis on. Ei saa otsa peal kuidagi jalgu toimima, hüpe on lihtsalt üle otsa vajumine. Oleme treeneritega arutanud, aga ei teagi, milles viga on. Tuleb edasi toimetada."

Ilvese hooaeg pole kõige paremini alanud, aga eestlane on siiski teeninud ühe koha esikolmikus ning on MK-sarja üldarvestuses 414 punktiga üheksandal kohal.

Üldliider on mõistagi Riiber, kes on kogunud 790 punkti. Talle järgnevad sakslased Vinzenz Geiger (694 p) ning Julian Schmid (670 p).

Seefeldi MK-etapi teine võistluspäev algab kell 11.40 suusahüpetega, ETV ülekanne murdmaarajalt algab kell 15.45.