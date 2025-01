Sabonis jäeti jälle tähtede mängult välja

Läänekonverentsis nimetati lisaks algviisiklastele Shai Gilgeous-Alexandrile, Stephen Curryle, LeBron Jamesile, Kevin Durantile ja Nikola Jokicile koosseisu Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr,. Jalen Williams, Alperen Sengün ja Victor Wembanyama.

Idakonverentsis hääletasid fännid, NBA mängijad ja meedia algkoosseisu Jalen Brunsoni, Donovan Mitchelli, Jayson Tatumi, Giannis Antetokounmpo ja Karl-Anthony Townsi, pingile said ka Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ja Pascal Siakam.

Esimest korda osalevad tähtede mängul Williams, Sengün, Wembanyama, Cunningham, Herro ja Mobley. James kuulub koosseisu juba 21., Durant 15. ja nii Harden kui Curry 11. korda. Cleveland Cavaliers on Mitchelli, Garlandi ja Mobley näol esindatud kolme mängijaga.

Tähtede mängult jäävad eemale mitmed head pallurid, nimekamatest näiteks sel hooajal keskmiselt 24,2 punkti visanud Kyrie Irving, keskmiselt 25,5 punkti ja 6,7 resultatiivset söötu kogunud Devin Booker ning Atlanta Hawksile keskmiselt 22,7 punkti toonud ja kaaslasi 11,4 korvisööduga kostitanud Trae Young.

Tähelepanuväärne on, et teist hooaega järjest jääb show-mängult eemale Leedu korvpallitäht Domantas Sabonis, kes juhib NBA-d kaksikduublite (42) arvestuses ning on Sacramento Kingsi kasuks kogunud keskmiselt 20,9 punkti, 14,5 lauapalli ja 6,6 korvisöötu mängu kohta, edestas näiteks Houston Rocketsi pikka Sengüni kõigi statistiliste näitajate arvestuses.

Sealjuures kogus Sabonis eelmise aasta hooaja esimese poolega 19,9 punkti, 13 lauapalli ja kaheksa resultatiivset söötu mängu kohta ning jäi samuti kutseta. Leedu on tähtede mängu nädalavahetusel seekord siiski esindatud, kui Chicago Bullsi äär Matas Buzelis osaleb koos Stephon Castle'i, Andre Jackson Jr-i ja Mac McClungiga pealtpanekuvõistlusel.

Alates 1951. aastast korraldatud tähtede mängu peeti kuni 2017. aastani kohtumisena lääne- ja idakonverentsi parimate mängijate vahel, aga seejärel liiguti nn draft'iformaadi peale, kus mõlemast konverentsist valiti kapten, kes valis omale meeskonna. Kuuel järjestikusel aastal oli üheks kapteniks LeBron James, tiimi said valida veel Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo ja Kevin Durant.

Mullu liikus NBA taas konverentsidevahelise mängu peale, aga lõpptulemus 211:186 pälvis omajagu kriitikat. Selleks aastaks otsustati taas formaati muuta ning tähtede mäng peetakse turniirina, kus osalevad neli kaheksaliikmelist meeskonda. Kolm neist koosnevad tähtedest ning viimane meeskond moodustatakse noormängijate mängu parimatest.