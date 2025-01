Tiitlikaitsja Real loositi Meistrite liigas kokku Man Cityga

Nimekaima paari moodustavad valitsev meister Madridi Real ja tunamullune võitja Manchester City. Seejuures kohtuvad nad play-off'is omavahel neljandat hooaega järjest. Paari võitja läheb kaheksandikfinaalis kokku Madridi Atletico või Leverkuseni Bayeriga.

Eelmise hooaja finalist Dortmundi Borussia loositi kokku Lissaboni Sportinguga ning võitjat ootab järgmises ringis kas Aston Villa või Lille.

Dortmundi liigakaaslane Müncheni Bayern läheb vastamisi Glasgow Rangersiga, kaheksandikfinaalis mängib võidukas meeskond kas Atletico või Leverkuseniga.

Avaringi kohtumised leiavad aset 11.-12. ja 18.-19. veebruaril ning kaheksandikfinaalid peetakse 4.-5. ja 11.-12. märtsil.

Meistrite liiga play-off'i avaringi paarid:

Ülemine tabelipool:

Brest - Pariisi Saint-Germain (kaheksandikfinaali vastane kas Liverpool või Barcelona)

Club Brugge - Bergamo Atalanta (Lille või Aston Villa)

Manchester City - Madridi Real (Madridi Atletico või Leverkuseni Bayer)

Torino Juventus - Eindhoveni PSV (Londoni Arsenal või Milano Inter)

Alumine tabelipool:

Monaco - Lissaboni Benfica (Barcelona või Liverpool)

Lissaboni Sporting - Dortmundi Borussia (Aston Villa või Lille)

Glasgow Celtic - Müncheni Bayern (Leverkuseni Bayer või Madridi Atletico)

Rotterdami Feyenoord - AC Milan (Milano Inter või Londoni Arsenal)

Champions League - Knockout Bracket after the Play-offs draw!



Round of 16 Draw will be made once the Knockout Play-offs are completed. pic.twitter.com/Tfrdw3cY84