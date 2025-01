Peatreener Metsa vigastusest: ta tahtis liiga kiiresti liiga palju, nüüd maksame selle eest

"Ta sai aru, et tahtis esialgu liiga kiiresti liiga palju. Nüüd peame selle eest maksma - nii tema ise kui ka meie," vahendab väljaanne Hamburger Abendblatt Blessini sõnu, mis viitavad sellele, et Mets kiirustas pärast vigastust treeningkoormuse tõstmisega. Blessin kirjeldas Metsa põlvemuret lisaks väljendiga "teadmatusefaktor", mistõttu pole selge, kui kaua Metsal paranemiseks aega kulub, vahendab Soccernet.ee.

Mets tegi põlvele liiga 19. novembril, kui Eesti pidas Trnavas Rahvuste liiga viimase alagrupikohtumise Slovakkiaga. Kaitsjale varasemast tuttav põlvekõõluse probleem süvenes mängu alguses tehtud liigutuse järel, ent kuna tegu oli Metsa karjääri 100. koondisemänguga, trotsis ta valu ja viibis väljakul 90 minutit.

Ilma kaitse tugitala Metsata on Bundesliga viimastes voorudes siiski hästi hakkama saadud. Ehkki jaanuari keskel kaotati tabeli viimasel real olevale Bochumile, on seejärel võidetud nii Heidenheimi kui ka Berliini Unioni, kelle näol on tegu otseste konkurentidega.

