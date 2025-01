NBA peksupoiss kordas jälle oma ajaloo pikimat kaotusteseeriat

Wizards pidi klubi rekordit korranud 16. järjestikuse kaotuse vastu võtma koduväljakul, kui läinud ööl tunnistati külla sõitnud Los Angeles Lakersi 134:96 (42:29, 36:16, 27:25, 29:26) paremust.

Senise hooaja suurima võidu teeninud Lakersit vedas vanameister LeBron James 24 punkti ja 11 resultatiivse sööduga. Rui Hachimura toetas teda 22 ja Shake Milton 21 silmaga. LeBroni poeg Bronny mängis kogu viimase veerandaja ja viskas isiklikku tippmarki tähistavad viis punkti.

Kodumeeskonna parimana tõi 19 punkti Jordan Poole ning kahekohalise punktisummani küündisid veel Kyle Kuzma ja Corey Kispert, kelle arvele kogunes vastavalt 13 ja 11 silma.

Wizards on nüüd kogenud 16-mängulist kaotustejada neljal korral klubi ajaloos – lisaks praegusele seeriale langeti sama pika mõõna ohvriks ka novembris-detsembris, möödunud hooajal ning 2009/10 hooajal.

Lakers tõusis võidu järel läänekonverentsis linnarivaali Clippersi ette viiendale kohale (27-19). Wizards vireleb idakonverentsi põhjas 15. kohal (6-41).

Teised tulemused:

Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 137:115

Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 113:138

Memphis Grizzlies - Houston Rockets 120:119

Portland Trail Blazers 119:90

