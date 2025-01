Horvaatia murdis 16-aastase vaheaja järel MM-il finaali

Horvaatia alustas kohtumist 3:1 spurdiga, lubas siis Prantsusmaal viigistada seisu 3:3-le, kuid tegi kohe paariväravalise vahe uuesti sisse ja hoidis seejärel eduseisu lõpusireenini välja.

Zvonimir Srna ja Marin Jelinic viskasid mõlemad võitjate kasuks seitse väravat ning Ivan Martinovic lisas omalt poolt kuus tabamust. Prantsusmaa resultatiivseim oli kaheksa väravaga Dika Mem.

2003. aastal oma seni ainsa MM-tiitli võitnud Horvaatia jõudis viimati MM-il finaali 16 aastat tagasi ehk 2009. aastal, kui kodumaal peetud turniiril kaotati otsustavas mängus Prantsusmaale.

Prantsusmaa mängis poolfinaalis kuuendat MM-turniiri järjest. Kui 2015. ja 2017. aastal tuldi maailmameistriks, siis 2023. aastal võideti hõbe, 2019. aastal pronks ning 2021. aastal jäädi medalita.

Horvaatia läheb pühapäevases finaalis vastamisi kas neljandat järjestikust MM-tiitlit jahtiva Taaniga või esmakordselt MM-il medalimängudele pääsenud Portugaliga.

