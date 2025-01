"Spordis ainult tüdrukud" | Milline on elu noore tippsportlasena?

Saates vastasid Ott ja Jefimova muuhulgas küsimustele, kui palju on nad spordi pärast pidanud muud elu ohverdama; kuidas käib kooli kõrvalt sportimine; kas kool on nende jaoks oluline; kas sõbrad saavad aru, kuhu nad nii noorena on jõudnud; kui lihtne üldse on sõprussuhteid hoida; kui palju edu toob lisapingeid; kui hakkad edu saavutama ja avalikkuse ootused kasvavad, kas see mõjutab neid; kas Eestis treenides tuleb sein ette; kas sport on nende jaoks karjäär; kuidas tuntus ja tähelepanu noort mõjutab ja kuidas mitte pilvedesse tõusta; kas nad on meediaga suhtlemist eraldi treeninud; on neid õpetatud, mida ei tasuks meediaga jagada; kas noor treener on boonus või miinus; mida on nemad enda treenerile õpetanud.

Spordis ainult tüdrukud

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv, helirežissöör Algis Pauljukaitis.

