Euroopa liigas said paika 24 paremat

Kaheksa vooru väldanud alagrupiturniiri lõpetas esikohal 19 punkti kogunud Rooma Lazio, ehkki viimases voorus kaotati võõrsil Bragale 0:1. Bragale sellest edasipääsuks ei piisanud ja kokkuvõttes jäädi esimesena 24 parema seast välja.

Lisaks Laziole korjas 19 punkti ka Bilbao, kes sai neljapäeval koduväljakul 3:1 jagu Plzeni Viktoriast. Lazio teenis kokkuvõttes esikoha tänu paremale väravate vahele.

Koha kaheksa parema seas lunastasid endale veel Manchester United (18 punkti), Tottenham Hotspur (17 p), Frankfurdi Eintracht (16 p), Lyon (15 p), Olympiakos (15 p) ja Glasgow Rangers (14 p).

Bodo/Glimt, Anderlecht ja FCSB kogusid sarnaselt Rangersile 14 punkti, ent jäid kehvema väravate vahe tõttu joone alla.

24 parema hulka ei mahtunud teiste seas Besiktas, Praha Slavia, Kiievi Dünamo ega valitsev Läti meister RFS.

Alagrupiturniiri kaheksa paremat pääsesid otse kaheksandikfinaali, kohtadel 9.-24. lõpetanud meeskonnad peavad omavahel kahemängulise play-off'i, et välja selgitada ülejäänud kaheksa edasipääsejat.

Play-off mängudega tehakse algust 13. veebruaril.

