Pajur alustas hooaega: olen uues tiimis väga õnnelik ja motiveeritud

Pajur oli oma tiimist parim, kuid tunnistas, et lõpusprint läks tänu kehvale õnnele nihu. Esikoha napsas hollandlane Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost; 4:04.28), jättes selja taha prantslase Anthony Turgise (Team TotalEnergies) ja norraka Erlend Blikra (Uno-X Mobility).

Peagrupis finišeerinud Pajur rääkis võistluse järel, et hooaja ettevalmistus on läinud hästi. Nädal tagasi tuli küll haigusega silmitsi seista, kuid see röövis vaid mõned treeningtunnid ja tõenäoliselt hooaja avavõistluse starti ei mõjutanud.

"Üldiselt pean sõiduga rahule jääma, sest olen väga õnnelik selle üle, kuidas uue tiimiga koostöö sujus ja kõik on organiseeritud," ütles Pajur. "Olen tõesti väga õnnelik siin ja väga motiveeritud, et üheskoos tulemusi ka teha. Tunnen, et olen rattatiimis, kes reaalselt tahab koos sõita ja võistelda."

Eestlane tunnistas, et hooaja avavõistlus ei olnud tegelikult füüsiliselt üleliia raske, kuigi rinda tuli pista World Touri tiimidega. "Inimesed näevad Stravast, mis numbreid ma sõitsin – tuult ei olnud ja ohtlikke olukordi samuti mitte. Ühes kohas oli närvilisust, aga kuna kõik on nii värsked, siis vahepeal puhunud küljetuul ei mõjutanud kedagi," jätkas Pajur.

"Algul lasti jooksikud minema ja seejärel kontrolliti sõitu. Finiš oli muidugi meeletult kiire. Väga suured hood olid sees ja pidi väga palju keskenduma, sest kui korraks pilgu või mõtte kõrvale lased, siis on kindel, et midagi juhtub."

Kuigi Pajur oli viimastel kilomeetritel meeskonnaga väga heal positsioonil ja eestlane tundis end suures grupis enesekindlalt, siis kahjuks vajus 1,5 kilomeetrit enne lõpujoont vahetuse andnud Uno-X tiimi rattur läbi grupi just Red Bull – Bora – Hansgrohe rongi eest.

"Tal läksid jooksud seal kellegagi risti, mistõttu tuli pidurdada. Ent kui grupp sõidab 65-70 km/h ja sa pidurdad hoo korra 50 km/h peale, siis on sul sõit tehtud, sest sealt oli ainult üks minut võidusõitu veel alles jäänud. Meil ei olnud seal olukorras enam kahjuks midagi teha," nentis Pajur.

"Õnneks on pühapäeval uus võimalus. Hoiame positiivset meelt ja paneme kaardid sinna. Eks sprintimine ongi selline, et natuke peab õnne ka olema."

2. veebruaril on Pajur stardis 1. kategooria ühepäevasõidul Trofeo Playa de Palma – Palma (149,9 km).