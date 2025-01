Kononova sõnul tuleb vabakavas rahulikuks jääda

Mõlema punktisumma oli kaunis ühte auku: Mihhail kogus esitusega 84,85 ja Aleksandr 84,65 punkti. Treener Irina Kononova leidis vigu mõlema hoolealuse esituses: Aleksandr eksis ühel hüppel ja Mihhail piruetikombinatsioonis. "On võimalik natuke rohkem saada, aga nii nagu on," lausus ta ERR-ile.

Kahe päeva pärast seisab ees vabakava. Kas lühikava põhjalt saab öelda, kuidas vabakavale vastu minna? "Ma mõtlen, et mõlemad teevad kaks neljakordset [hüpet], aga homme on trenn ja siis vaatame veel," jättis Kononova otsad siiski lahtiseks.

Juhendaja sõnul on uisutajad tiitlivõistluseks valmis, aga natuke närvis. "Natuke puhkame, siis teeme trenni ja siis vaatame, kuidas on - natuke rahulikumalt ja siis on vabakavas kõik korras," usub ta.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne meeste vabakavast algab laupäeval, 1. veebruaril kell 17.55.