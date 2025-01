VAATA OTSE | Tallinna EM-i esimese medalikomplekti jaotavad paarissõitjad

Lühikava järel juhib Saksamaad esindav paar Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin. 25-aastased Berliinist pärit Hase ja venelane Volodin, kes on koos uisutanud kaks ja pool aastat, kogusid kolmapäevase lühikava eest 71,59 punkti.

Ma arvan, et tegime hea alguse ning vabakavaks on meil hea seis," rääkis Hase peale lühikava. "Punkte nähes olime imestunud, sest ootasime, et mõnede elementide saame kõrgemad tehnilised tasemed, aga tundub, et kohtunikud hindasid tasemeid kõikidel täna üsna rangelt. Oleme siiski rahul enda esitusega," lisas Hase.

Teisel kohal on tunamullused Euroopa meistrid, itaallased Sara Conti - Niccolo Macii, kes said 68,52 punkti. Kolmandad on Ungarit esindavad venelased Maria Pavlova - Aleksei Sviatšenko 65,88 punktiga.

Mullu Kaunases kulla võitnud Lucrezia Beccari ja Matteo Guarise Itaaliast tiitlit kaista ei saa, sest naispartner vigastas detsembris jalga ja käis operatsioonil.