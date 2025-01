Nõmme Kalju poolkaitsja liitus Leedu kõrgliigaklubiga

Viimased kolm hooaega Nõmme Kaljus mänginud Komissarov lõi Premium liiga raames kokku kaasa 165 kohtumises, mis tõid ka 11 tabamust ja 23 väravasöötu, kirjutab Soccernet.ee.

FA Šiauliai on Eesti noortekoondisi kokku 22 korral esindanud Komissarovi jaoks esimeseks välisklubiks. Samal ajal on ta klubi ajaloos esimene Eesti päritolu mängija. Leedu kõrgliigas on see-eest mänginud näiteks Taavi Rähn ja Sergei Mošnikov.

Kümne meeskonna osalusel peetav Leedu kõrgliiga tõi Šiauliaile mullu seitsmenda koha, samal ajal kui eurokohtjäi vaid kolme punkti kaugusele.