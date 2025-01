Laine slaalomis teise vooru ei pääsenud, aga tunneb end paremini

Laine lõpetas ajaga 54,48, millega kaotas avalaskumise kiireimale mehele, sakslasele Linus Strasserile 4,23 sekundiga. "Tegin avalaskumisel suure vea ja teadsin seejärel kohe, et minu võistlus on läbi," kommenteeris Laine kolmapäevast võistlust.

"Hea meel on selle üle, et selg oli parem kui [teisipäeval]. Heast seisust olen aga loomulikult veel kaugel. Täna andis tunda aga üleüldine väsimus ning kindlasti on oma mõju ka tugevatel valguvaigistitel," analüüsis ta.

"Nüüd tuleb paar puhkepäeva – olen selle üle väga õnnelik. Usun, et need on väga vajalikud. Juba [neljapäeval] lähen füsioterapeudi juurde, kes on selliste juhtumite ekspert. Arst määras mulle kümnepäevase ravimikuuri ja üldfüüsiline treener [Indrek] Tustit annab õiged harjutused, mis aitavad seljal taastuda. MM-iks soovin olla nii vaimselt kui füüsiliselt parimas vormis. Praegu jääb mul piisavalt aega mõlemat distsipliini treenida ja suuski proovida," rääkis Laine.

Strasser langes lõpuks esikohalt neljandaks, MK-etapivõidu teenis sel hooajal teist korda norralane Timon Haugan, kes edestas austerlasi Manuel Fellerit 0,20 ja Fabio Gstreini 0,67 sekundiga.