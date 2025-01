Elina Kivinukk: adrenaliini toimimine on iluuisutamises publiku jaoks peo peal

Sel nädalal on Eesti spordisõbral taas võimalus minna kohapeale vaatama tipptasemel iluuisutamist. Päris lähedale. Päris iluuisutajaid. Toon allpool mõned argumendid, miks iluuisutamist just kohapeal jälgida ja mida sellest juurde saab selle asemel, et ainult telespordiga piirduda.

Kiire soovitus: kui on soov võistlustele sisukamalt kaasa elada, siis tasub valida üks distsipliin, näiteks üksikala võistlused ja jälgida nii lühikava kui vabakava võistlust. Siis saab omamoodi tõdemuse, et kellelgi ei ole päevad vennad. Mõnel on väga hea esitus enda esimesel võistluspäeval, ometi võib olla teisel päeval liimist lahti. See näitab iga sportlase inimlikkust ja toob nad publikule lähemale. Mina soovitan ka minna võistlustele üsna alguseks. Kui vaid piirduda paremate esitustega, võib hõlpsasti meelest minna, et tegu on võistlusega jääl, kus kukkumine on ka normaalne spordiala osa. Kui ainult tippsooritust jälgida, võib see asjaolu meelest minna ja imetlus väheneb.

Kaamerapilt petab

Ainult kohapeal saab enam-vähem aimu, milline hirmuäratav kõrgus see on, et teha kolmekordseid hüppeid. Ja tuletagem meelde, et see toimub jää kohal. Ehk on hea meeles pidada ka infokildu, et kui sportlane maandub neljakordse hüppe järel, on kehal seitsmekordne raskus, mis esitab väga suure pinge sportlase kehale, tema füüsilisele vastupidavusele.

Võistlustel kohal viibimine annab võimaluse ka suunata enda tähelepanu asjaoludele, mis jäävad kaamerapildist väljapoole. Mina jälgin alati huviga, kuidas treener esitusele kaasa elab, aga ka sportlaste tehtav soojendus pälvib tähelepanu, seal tekib võimalus võrrelda, jälgida sportlaste omavahelist suhtlemist, seevastu kaamerapildi vahendusel on tähelepanu suunatud konkreetsetele üksikasjadele ja võib ka pakkuda lisaeelist.

Elina Kivinukk Autor/allikas: Marleen Muhuste (TEDxTallinn)

Õpikunäited adrenaliini toimimisest

Iluuisutamisvõistlused on üles ehitatud nii, et adrenaliini toimimine on publiku jaoks peo peal. Publik saab jälgida nii treeninguid, soojendust kui võistlussooritust. Nii saab näha, kuidas soojendusel võivad kõik hüpped õnnestuda, aga võistluse ajal veab närv alt, või vastupidi, just soojendus tundub olevat närviline, aga sportlane suudab end võistlushetkeks kokku võtta.

See on ka põhjus, miks mitte piirduda kohapeal vaid gala vaatamisega. Kuigi see on kahtlemata meelelahutuslik ja emotsionaalne, siis galal on sageli pinge maas ja sooritused on madalama latiga. Eriti võistlusaladel, mis on lõppenud eelmisel päeval ja sportlased pole jõudnud taastuda. Iluuisutamisvõistlustel vaadata ainult galat on nagu minna suusavõistlustel kohale ainult medalite üleandmiseks – suur osa võistlusest jääb nägemata.

Positiivne emotsioon jõuab kõigini

Julgen väita, et iluuisutamine on üks väheseid spordialasid, kus on terve saalitäis publikut ühele sportlasele või tiimile kaasa elamas, alates soojendusest kuni lõpptulemuse ja võimaliku poodiumikohani välja. Kui tennises või jalgpallis on poolehoidjad, siis kuigi iluuisutamises ehk kodupublik toetab kohalikke sportlasi rohkem, on üldiselt võimalik kõigil kogeda toetust – ka päris esimest korda võistlustel osalenutel, ka nendel, kellel ilmselgelt närv alt veab.

Iluuisutamise publikuks olemise võlu on see, et kui kellelgi läheb jääl hästi, ükskõik, kas sportlane väljendab seda vahetult pärast enda kava esitust või saades teada enda punktid, teeb see enamasti kõigile rõõmu ja see omakorda paljundab positiivseid emotsioone. Erilised on need hetked, kui mitmed sportlased järjest annavad oma parima ja kogevad ehtsat rõõmu, see tekitab pidurdamatu tunde, justkui positiivsust saab lõpmatuseni paljundada. Just seepärast julgustan kohapeal võistlusi jälgima, et kogeda ühist rõõmu ning miks mitte seda ka enda igapäevaellu üle võtta.