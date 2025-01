Paidega liitus Gambia partnerklubist kaks noort ründajat

Värsked täiendused sõlmisid klubiga kolmeaastase lepingu. Badamosi särginumbriks Linnameeskonnas saab 30, Corr hakkab kandma särki numbriga 7, vahendab Soccernet.ee.

Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi sõnul on mõlema noormehe näol tegemist mängijatega, kes oma kodumaal näidanud piisavalt head kvaliteeti, et teha läbimurre Euroopas. "Pikakasvulised poisid, väravale orienteeritud, andekad mängijad," iseloomustas Kams värskeid liitujaid.

18-aastane Badamosi lausus lepingu sõlmimise järel, et on elevil võimaluse üle ning valmis end parimast küljest näitama, et meeskonna edusse väärikalt panustada. "Ootan pikisilmi, et koos meeskonna ja klubiga õppida, kasvada ning üheskoos vägevaid saavutusi ja mälestusi luua," lausus ta.

19-aastase Corri kõnetavad sügavalt Linnameeskonna sihid ja nägemus. "Olen sellisest võimalusest pikalt unistanud. Tean, et mind ees ootav väljakutse on suur, ent loodan oma oskuste, usu ja energia toel eelseisvatel aastatel koos klubi ja meeskonnaga edukalt esineda.