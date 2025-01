Petter Northug tunneb huvi Austria esindamise vastu

Austria suusaliidu kinnitusel on Norra suusakuulsus Petter Northug tundnud huvi Austria esindamise vastu rahvusvahelisel areenil.

Austerlaste sõnul pöördus Northug nende poole päev pärast tugevat etteastet Norra meistrivõistlustel.

"Loomulikult sel hooajal ei saa veel midagi teha," lausus Austria suusaliidu spordidirektor Mario Stecher Soome avaõiguslikule ringhäälingule YLE. "Kõige varem võib Northug Austriat esindada hooajal 2025/2026."

Northug on korduvalt avaldanud soovi tippspordis veel kaasa lüüa, kuigi tõmbas 2018. aastal karjäärile joone alla. Hiljuti käisid jutud ka sellest, et norralane võiks hakata esindama Liechtensteini, aga väikeriigi kodakondsust on äärmiselt keeruline saada.

Kuigi mõnedel spordialadel ei pruugi sportlase pass ja riik, mida ta võistlustel esindab, kattuda, siis rahvusvahelise suusaliidu egiidi all toimuvatel võistlustel see nii pole ehk Northug peaks eelnevalt saama Austria kodakondsuse.

Rahvusvahelise suusaliidu juhtkonda kuuluv Martti Uusitalo on Northugi võimalustes lähiajal Austriat esindada ja näiteks Milano olümpial selle riigi koondises esineda skeptiline.

"Kõigepealt lisaks kodakondsusele või passile peab esindatavas riigis pikalt elama," lausus ta. "Mõni kuu pole piisav, me räägime palju pikemast perioodist. Lisaks peavad eelmine ja järgmine suusaliit jõudma kokkuleppele litsentsi üleviimise osas."

Samuti peavad Uusitalo sõnul olema sportlasel tema uues koduriigis olema sotsiaalkindlustus ja muud sarnased tagatised.

Näiteks 1990. aastatel Austriat esindama asunud Venemaa suusataja Mihhail Botvinov jättis seetõttu isegi hooaja 1996/1997 vahele.