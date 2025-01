TÄNA OTSE | EJL-i juhiks pürgiv Klavan tutvustab oma plaane

Endine rahvuskoondise kapten teatas detsembris, et loobub tegevmängija karjäärist ja kandideerib kohaliku jalgpallielu juhiks. "Minu unistus ja visioon on viia meie jalgpall tervikuna uuele tasemele," lausus ta toona.

"Ma kindlasti ei kandideeri jalgpalliliidu presidendiks, et vastanduda Aivar Pohlakule, vaid selleks, et ma näen, et meil on suur potentsiaal Eesti jalgpallis ja kandideerin selle tuleviku pärast."

Klavanist sai selle aasta aprillis jalgpalliliidu juhatuse liige.