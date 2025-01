Femke Bol langetas üllatava otsuse

"Pärast viimast olümpiatsüklit, mis oli täis hämmastavaid võistlusi nii sisetingimustes kui ka välitingimustes, otsustasime sel aastal sisehooajale veidi teistmoodi läheneda. Treenin endiselt kõvasti, kuid tunnen, et vajan rohkem aega iseenda jaoks. Seetõttu olen otsustanud sisehooajal individuaalselt mitte võistelda," selgitas 29-kordne tiitlivõistluste medalist Instagramis.

Märtsis toimuvad paarinädalase vahega nii sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlused kui ka maailmameistrivõistlused. Seejuures peetakse sise-EM Boli kodumaal Apeldoornis.

"Siiski ma ei saa ega taha jätta kasutamata võimalust võistelda kodustel meistrivõistlustel! Nii et võistlen Apeldoornis sise-EM-il teatejooksus ning õnneks on see esimene kord, kui sise-EM-il on kavas ka segavõistkondade teatejooks," lisas Bol.

Bol võitis tunamullu Istanbulis toimunud sise-EM-il kuldmedali 400 m jooksus ja 4x400 m teatejooksus. Seda saavutust kordas ta ka mullusel sise-MM-il Glasgows.

Sise-EM toimub Apeldoornis 6.-9. märtsil ning sise-MM 21.-23. märtsil Hiinas Nanjingis.