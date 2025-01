Ausa spordi eeskujuks valiti Eesti e-spordi kogukonna eestkõneleja

E-sport on kiires tempos kasvava osalejate hulga, suurte turniiride ja järjest kasvava auhinnarahaga keskkond, kus ühelt poolt on olemas kõik spordiga kaasas käivad elemendid, teisalt ei jää see puutumata spordi pahupoolest. Andri Allas on töötanud selle nimel, et e-sport Eestis järgiks ausa mängu põhimõtteid ning noored mängijad oleksid teadlikud spordis esinevatest ohtudest.

EADSE soov on, et ka e-spordis järgitakse ausa mängu põhimõtteid ja noored mängijad oskaksid hoiduda kriminaalsetest pakkumistest mängu käigu või tulemuste manipuleerimiseks.

EADSE juhatuse liikme Kaido Kaljulaidi sõnul on Allase töö e-spordi pahupoole vastu võitlemisel olnud märkimisväärne. "Andri on Eesti e-spordi pahedest eemale hoidmise omale südameasjaks võtnud. Ta on avanud ukse e-spordi maailma, lähendanud erinevaid osapooli ja olnud alati koostööle avatud. Andri initsiatiivikus ja tegutsemistahe on aidanud luua tugeva aluse, et e-sport areneks Eestis vastutustundlikult ja eetiliselt. Tema tegevus on eeskujuks kogu spordikogukonnale," märkis Kaljulaid.

Andri Allas rõhutas tiitlit vastu võttes, et ausa spordi põhimõtete järgimine on e-spordi arengus hädavajalik. Tema sõnul ei tähenda see ainult eetilisi ja ausaid võistlusi, vaid ka usaldusväärse ja turvalise keskkonna loomist, kus mängijad, fännid ja teised osapooled saavad oma tegemistes kindlad olla. "E-spordi valdkonna kiire areng ja populaarsuse tõus ei tohi olla vastuolus spordi algsete väärtustega, nagu ausus, õiglus ja võrdsus," sõnas Allas.

Lisaks tõstis ta esile noorte teadlikkuse suurendamise olulisust. "Eriti oluline on, et noored, kes kasvavad üles videomängude keskkonnas, kus ebaausate võtete kasutamine on väga lihtne ja mõnikord isegi soositud, mõistaksid ausa mängu tähtsust," lisas Allas. Ta rõhutas, et kui noored mängijad harjuvad sellega, et konkurentsieelise saavutamiseks ja isikliku kasu teenimiseks võib kasutada ebaausaid meetodeid, võivad need hoiakud kanduda ka pärisellu.

Allase sõnul tagavad just aus mäng ja eetika, et e-spordi maine jääb positiivseks ning valdkond saab areneda jätkusuutlikult ja õiglaselt. "Vaid siis, kui kõik osapooled tegutsevad vastutustundlikult ja järgivad ausa spordi põhimõtteid, saab e-sport püsida terve ja usaldusväärse valdkonnana, kus on koht kõigile," rõhutas ta.

Koos EADSE-ga on Allas Eesti e-spordi kogukonda esindanud kohtumistel nii Eesti Olümpiakomitee ja Kultuuriministeeriumiga kui ka rahvusvahelise koostööprojekti raames Europolis, kus ta andis ülevaate e-spordis aset leidnud manipuleerimise katsetest ja juhtumitest ning toimivatest vastumeetmetest.

EADSE jätkab koostööd Allasega, et kindlustada ausa mängu väärtuseid nii e- kui ka tavaspordis.

Ausa spordi eeskuju tiitel anti välja kolmandat korda, eelmisel aastal sai tunnustuse väärkohtlemist märganud ja sellest teavitanud sportlane Margareta Schönbergi ja enne teda Eesti Võimlemisliidu toonane peasekretär Natalja Inno.