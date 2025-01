Robert Tähte tabas väike tagasilöök

Eestlase koduklubi Gorzowi Cuprum teatas ühismeedia vahendusel, et Täht rebestas nädalavahetusel peetud Poola kõrgliiga kohtumises Jastrzebski Wegiel vastu säärelihast.

Täht avaldas Postimees Spordile, et vigastuspaus kestab umbes kolm nädalat. "Laupäeval vaadatakse uuesti üle, siis saab jälle natuke targemaks. Aga tahaks uskuda, et liiga pikaks eemalolek ei veni," selgitas Täht ja lisas, et tal on sel hooajal olnud vigastuste mõttes üsna haruldane seeria.

"Üle mitme aasta tegin rekordseeriat. Nipet-näpet asju oli ikka, aga ühtegi mängu ega trenni vahele ei jätnud. Päris korralik periood," märkis ta.

Cuprum on Poola kõrgliigas 16 meeskonna konkurentsis 12. kohal, olles kogunud 27 punkti. Viimasest play-off'i viivast kaheksandast kohast jäädakse hetkel seitsme punkti kaugusele.