Saksamaa laskesuusatäht tõmbas MM-i eel hooajale joone alla

Laskesuusatamise MK-sarjas sel hooajal neljal korral pjedestaalile jõudnud sakslanna Vanessa Voigt teatas, et tõmbab hooajale joone alla

MK-hooaja esimesel trimestril head minekut näidanud Voigt avaldas Instagrami vahendusel, et ta pole jõulude ajal tabanud haigusest veel täielikult paranenud. Samal põhjusel jäi ta eemale eelmisel nädalal Antholz-Anterselvas toimunud hooaja kuuendalt MK-etapilt.

"Tänavune hooaeg oli algusest peale tõeline võitlus. Kogesin nii tõuse kui ka mõõnu ning lõpuks ei kannatanud mitte ainult minu pea, vaid eelkõige minu keha. Jõudsin järeldusele, et nüüd on õige aeg tegutseda. Pärast mitmeid meditsiinilisi kontrolle olen sunnitud tõdema, et sel hooajal ma enam ei võistle," kirjutas Voigt.

Voigt jõudis sel hooajal neljal korral pjedestaalile, kui saavutas Kontiolahtis segapaaride teatesõidus kolmanda koha, Hochfilzenis jälitussõidus teise koha ja naiste teatesõidus esikoha ning Le Grand Bornandi jälitussõidus kolmanda koha.

Esimese trimestri lõpuks kuulus Voigt MK-sarja üldarvestuses esiviisikusse, kuid praeguseks on ta langenud 13. positsioonile.

MK-sarja järgmine osavõistlus toimub 6. kuni 9. märtsini Tšehhis Nove Mestos. Enne seda võistleb laskesuusatamise koorekiht 12. kuni 23. veebruarini Šveitsis Lenzerheides toimuvatel maailmameistrivõistlustel.