Tulevikku vaatav Bayern soetas veel ühe noore talendi

Eesti koondislase Patrik Kristali uues koduklubis Kölnis jalgpallihariduse saanud 21-aastane Urbig sõlmis Bayerniga nelja ja poole aasta pikkuse lepingu ning hakkab kandma mängusärki numbriga 40.

Bayern pidi noore puurivahi eest Kölnile välja käima seitse miljonit eurot, kuid see summa võib erinevate boonustega kasvada 10 miljoni euroni.

"Oleme lõpusirgele jõudnud veel ühe tulevikku vaatava üleminekuga. Jonas on üks lootustandvamaid noori väravavahte Saksamaa jalgpallis. Ta on uue kooli väravavaht, kes sobib oma mängustiililt väga hästi Bayerni mängustiiliga," kommenteeris üleminekut Bayerni spordidirektor Christoph Freund.

"Bayern on üks suuremaid klubisid maailmas. Minu eesmärk on iga päevaga areneda ning saan seda teha väravavahtide grupis, mida juhib Manuel Neuer," ütles Urbig.

Urbig kaitses sel hooajal Saksamaa esiliigas Kölni väravat kümnes kohtumises. Eelmisel hooajal mängis ta laenulepingu alusel Fürthi Greutheris ning hoidis 34 esiliiga mängu peale oma seljataguse puhtana 11 kohtumises.

Bayern on lisaks Urbigile viimase nädala jooksul enda ridadesse meelitanud veel Hoffenheimi 19-aastase poolkaitsja Tom Bischofi ning St. Pauli 17-aastase vasakkaitsja Julien Yanda.

