Nimeka Belgia jalgpalluri kirev nädal päädis vahistamisega

Eelmise nädala teisipäeval jalgpalli juurde naasnud ja Belgia esiliigas mängiva Lokeren-Temsega lepingu sõlminud Nainggolan tegi uues klubis oivalise debüüdi, kui lõi reedel toimunud kohtumises Lierse vastu värava otse nurgalöögist, päästes nõnda Lokerenile viigipunkti.

Esmaspäeval korraldas Belgia politsei riigi põhjaosas Antwerpenis 30 haarangut, mille käigus vahistati isikuid, keda kahtlustatakse suuremahulises kokaiiniäris osalemises. Üheks kinnivõetuks oli ka 36-aastane Nainggolan.

Haarangute käigus konfiskeeriti veel 2,7 kilogrammi kokaiini, sularaha 370 000 eurot, ligi 360 000 eurot maksvad luksuskellad, 100 kuldmünti väärtusega 116 000 eurot ning kolm tulirelva ja kaks kuulivesti.

Nainggolani uus tööandja tunnistas oma pressiteates, et klubi sai vahistamisest teada meedia vahendusel.

"Klubi austab süütuse presumptsiooni ja seetõttu ei soovi olukorda lähemalt kommenteerida. Saame vaid kinnitada, et mängija puudus tänaselt treeningult. Klubi jätkab ettevalmistust oluliseks liigamänguks Eupeni KAS-i vastu. Radja Nainggolan ei oleks selles mängus niikuinii mängukõlblik olnud," lisas Lokeren.

Nainggolan on veetnud suurema osa oma klubikarjäärist Itaalias, kus ta on esindanud teiste seas Milano Interit, AS Romat ja Cagliarit. Aastatel 2019 kuni 2021 mängis ta Cagliaris koos Ragnar Klavaniga.