Eesti saalijalgpalli meistriliigas võetakse kasutusele videotugi

Saalijalgpalli videotugi (video support) võimaldab kummagi meeskonna peatreeneril esitada kohtuniku otsuse osas vaie nelja mängumomendi puhul – värav, penalti, punane kaart ja vale isik. Vaide esitamise järel mäng peatatakse ning kõnealune olukord kuvatakse kohtunikele väljaku ääres paikneval monitoril.

Kui vaie on põhjendatud ning kohtunik muudab ülevaatuse järel esialgset otsust, jääb treenerile samal poolajal vaide esitamise õigus alles. Kui esialgne otsus jääb kehtima, pole treeneril selle poolaja jooksul enam vaideid võimalik esitada. Oluline on ka see, et avapoolajal kasutamata jäänud vaie ei kandu edasi teise poolaega ning kui mäng läheb lisaajale, on treeneritel võimalik vaie esitada ka seal.

Videotoega mängudes määratakse kohtunikebrigaadi neljas kohtunik, kes asetseb mängu vältel sarnaselt kolmanda kohtunikuga võistkondade tehniliste alade vahel. Lisaks põhikaamerale kasutatakse videotoega kohtumiste puhul mängupaigas kolme lisakaamerat. Vaidlusaluseid olukordi kuvab monitoril kohtunikele teleülekande tootja.

Saalijalgpalli videotuge kasutatakse Eestis esmakordselt 15. ja 16. märtsil, kui Tartus peetakse karikavõistluste finaalneliku mänge. Rahvusvaheliselt on videotugi praegu peamiselt kasutuses UEFA ja FIFA suurturniiridel.

Eesti saalijalgpalli meistriliiga kohtunikud ja vaatlejad said videotoe kasutamisest põhjaliku ülevaate 24.–26. jaanuarini toimunud seminaril, kus jagas teadmisi ülikogenud hispaanlane Pedro Ángel Galán Nieto. Kolmepäevasel seminaril läbiti teooriaosa seitsmes plokis. Laupäeva ja pühapäeva õppepäevad algasid aga videotoe simulatsioonidega, kus imiteeriti mängulisi olukordi ning kasutati tehnilisi lahendusi, mida rakendatakse ka reaalsetes võistlusmängudes.

Galán on endine tipptasemel saalijalgpallikohtunik, kes mõistis tegevkarjääri jooksul õigust kolmel MM-finaalturniiril. Pärast 25-aastasele karjäärile 2005. aastal joone alla tõmbamist on ta Hispaania jalgpalliliidus tegutsenud saalijalgpallikohtunike tehnilise komisjoni presidendina.

Enam kui 10 000 Hispaanias tegutseva saalijalgpallikohtuniku seas koordineerib Galán peamiselt tippkohtunike tööd, keda on kokku ligikaudu 400. Samuti on tal suur roll UEFA-s ja FIFA-s, kus ta koordineerib nii saalijalgpallikohtunike kui nende vaatlejate tööd, korraldab koolitusi ja teostab määramisi.

Eesti tegevkohtunikest on videotoega saalijalgpallimängude teenindamiseks varasemalt väljaõppe saanud FIFA-kategooria õigusemõistja Grigori Ošomkov. Nimelt oli ta ametis 2023. aasta UEFA saalijalgpalli Meistrite liiga finaalturniiril, kus oli kasutusel ka videotugi.

Eestis on saalijalgpalli Grandliigas kasutatud videotuge alates hooajast 2021/2022.