Chelsea maksis USA kaitsja eest rekordilise üleminekusumma

USA naiste jalgpallikoondise keskkaitsjast Naomi Girmast sai sel nädalal esimene naismängija, kelle eest on makstud enam kui miljoni euro suurune üleminekusumma.

Inglismaa naiste kõrgliiga tabeliliider Chelsea maksis Girma mängijaõiguste eest San Diego Wave'ile USA spordimeedia teatel 1,1 miljonit dollarit ehk 1,05 miljonit eurot. Senine maailma kalleim näismängija oli Sambia koondislane Racheal Kundananji, kelle eest käis Bay FC mullu Madrid CFF-ile välja 805 000 eurot.

24-aastane San Joses Etioopa immigrantidest vanematele sündinud Girma esindas aastatel 2018-21 Stanfordi ülikooli ning valiti 2022. aastal NSWL-i ehk Põhja-Ameerika naiste jalgpalli profiliiga draft'is esimesena.

Kohe profikarjääri algusest on silmapaistva sööduoskusega Girma kuulunud maailma parimate kaitsjate sekka, 2023. aastal valiti ta USA parimaks jalgpalluriks ning aastatel 2022 ja 2023 NSWL-i parimaks kaitsjaks. Eelmise aasta lõpus nimetati ta nii FIFA kui IFFHS-i aasta sümboolsesse koosseisu, USA koondist on ta alates 2022. aastast esindanud 44 mängus ning aitas naiskonnal Pariisis võita olümpiakulla.

Girma sõlmis sel hooajal suurepärases hoos olnud Chelseaga nelja ja poole aasta pikkuse lepingu. Londoni naiskond on koduliigas võitnud 11 ja viigistanud ühe mängu, edu teisel kohal oleva Manchester Unitedi ees on seitse punkti. Meistrite liiga alagrupiturniiri läbis Chelsea täiseduga, naiskonda kuuluvad paljud naiste jalgpalli superstaarid nagu Sam Kerr, Catarina Macario, Lucy Bronze, Lauren James jt.