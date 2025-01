Drell piirdus Rip City kaotusmängus seitsme punktiga

Austin võitis avaveerandi seitsme punktiga ning otsustas ülejäänud kohtumise käigu teisel perioodil, mille järel haaras juba 63:36 edu. Kolme veerandaja järel 64 punkti peal olnud Rip City viskas viimase 12 minutiga 35 punkti.

Drell alustas esmaspäevast mängu pingilt ning kogus 21 minutiga seitse punkti (visked väljakult 3/4), kuus lauapalli ja nii ühe viskeblokeeringu, vaheltlõike kui resultatiivse söödu. Sel hooajal on tema arvel keskmiselt 32,6 mänguminutiga 15,6 punkti, 8 lauapalli ja 2,9 resultatiivset söötu.



Rip City resultatiivseim oli taas Bryce McGowens, kes viskas esmaspäeval 29 punkti. Two-way lepinguga McGowens on sel hooajal viies mängus platsile saanud ka Rip City emaklubi Portland Trail Blazersi eest. Rip City on nelja võidu ja kuue kaotusega läänekonverentsis kümnendal kohal, Austin on üheksa võidu ja nelja kaotusega teine.