Virves teeb Škodaga kaasa WRC2 täishooaja

Mullu WRC2 ja ERC sarjades poodiumikohtadele sõitnud Robert Virves osaleb tänavu Toksporti tiimis Škoda Fabia RS Rally2 autoga seitsmel MM-etapil, millest esimene on maikuus toimuv Portugali ralli.

"On hea meel teatada, et käesoleva aasta plaanid on varakult paika saanud ja rõõm on tõdeda, et ees on ootamas päris tegus aasta," sõnas Virves pressiteate vahendusel. "Tänavuse aasta programm koosneb kahest osast. Põhiline on seitsmeetapiline programm WRC2 sarjas ja teine osa saab olema segu WRC ja ERC etappidest, et veeta maksimaalselt aega autos ja õppida uusi rallisid."

"Teise programmi täpne maht selgub jooksvalt vastavalt võimalustele. Usun, et plaan, mida eelmisel aastal toetajatele esitlesin, sai täidetud ja suutsin tänavuseks aastaks laduda hea põhja. Olen alati unistanud täispikast võistlushooajast tipptasemel ja olen valmis andma endast parima," kinnitas Virves.

Virvese kaardilugejaks on Jakko Viilo, koos tegid nad eelmisel aastal kaasa ühel Hispaania asfaldirallil. Kuigi Viilo on MM-sarjaga varasemalt kokku puutunud, siis sellises mahus hooaeg on talle esmakordne ja väljakutseid täis.

"Esiteks on väga hea meel, et meil on tekkinud võimalus kaasa sõita täishooaeg maailmatasemel. Teame, kui keeruline on säärast programmi kokku saada ning seetõttu tuleb olla äärmiselt tänulik inimestele, kes seda on võimaldanud. Kindlasti saab olema omajagu raske aasta, kuid anname endast parima ja loodame, et saame heade tulemuste näol anda põhjust rõõmustamiseks kõigile meie toetajatele ja kaasaelajatele."

Lisaks WRC2 sarja täisprogrammile osalevad Virves ja Viilo väärtuslike kilomeetrite kogumiseks ja WRC2 sarja tihedas konkurentsis püsimiseks vähemalt kolmel MM-rallil, kust nad WRC2 sarja punkte ei saa ja valitud Euroopa meistrivõistluste ERC etappidel. Ekipaaži soov on tänavu teha kokku 12-13 starti. Nendel rallidel on võistlusautoks samuti Škoda Fabia RS Rally2, autot ettevalmistav meeskond on aga teine. Nii alustavadki Virves ja Viilo oma hooaega veebruari keskel Rootsi talvisel MM-rallil.