Kaldvee ja Lill võitsid tuleva MM-i jääl MK-etapi

Harri Lill kommenteeris võidu järel, et turniiril mängiti head kurlingut. "Üldiselt väga hea turniir meie poolt. Oli ka mänge, mis ei olnud ideaalsed, kuid keskmine tase oli tugev. Eriti hea meel on, et näitasime head mängu jääoludes, mis on eeldatavasti ka tulevase MM-i omadele sarnased. Samuti oli meie jaoks oluline võita poolfinaalis Jaapani esindust, kes on MM-i hõbe ja tulevasel MM-il ka meie alagrupikaaslane," ütles Lill.

Poolfinaalis oli eestlaste vastaseks 2023. aasta MM-hõbedad jaapanlased Chiaki Matsumura ja Yasumasa Tanida. Kaldvee ja Lill alistasid vastase tulemusega 9:7. Finaalis kohtusid Kaldvee ja Lill Norra kurlingupaariga Martine Rönning - Mathias Bränden, kellel on ette näidata 2023. aasta maailmameistrivõistluste pronks.

MM-i pronksi ja hõbeda heitlus kujunes tasavägiseks ning kuuendasse vooru mindi viigis 3:3, kuid Eestil oli kasutada viimase kivi eelis. Kaldvee ja Lill said kuuendas voorus kaks punkti, kuid vastane vastas järgmises voorus samuti kahe punktiga võiduga ning viimasesse vooru mindi taas viigis 5:5. Eestlastel oli viimases voorus kasutada viimase kivi eelis, kuid voor kujunes pingeliseks, kuna vastase eesmärgiks oli punkti rööv ehk tekitada jääl selline olukord, et ka vaatamata viimase viske eelisele ei saaks eestlased punkti teenida. Kaldvee ja Lill ei lasknud oma võimalust käest ning teeniti vajalik võidupunkt. Kohtumine lõppes Eesti võiduga 6:5.

MK-etapp toimus Kanadas Frederictonis, kus toimuvad kevadel segapaaris kurlingu maailmameistrivõistlused ning eestlaste üheks eesmärgiks oli ka kohalike jääoludega tutvumine.

Kaldvee ja Lille hooaja eesmärgiks on lunastada Eestile kurlingu ajaloos esimene olümpiapilet ning olla Milano Cortina 2026. aasta taliolümpiamängudel medalikonkurentsis. Kaldvee ja Lill asuvad täna tänu möödunud aasta MM-il võidetud hõbemedalile olümpiamängude edetabelis teisel kohal, kuid Eesti pääs selgub peale mais toimuvaid maailmameistrivõistlusi. Olümpiamängudele pääseb lisaks korraldajamaale Itaaliale võistlema seitse kurlingupaari.