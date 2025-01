Ecuadori rattur võitis aasta esimese World Touri osavõistluse

Velotuuri võtmeetapiks kujunes viies ehk eelviimane, mis kulmineerus esimese kategooria Willunga mäel. Narvaez teenis seal etapivõidu ja kerkis ka üldliidriks. Adelaide'is toimunud viimasel etapil ta seda positsiooni ei kaotanud.

"See tähendab mulle ja samuti tiimile palju," lausus karjääri esimese World Touri mitmepäevasõidu võitnud Narvaez. "See on mu esimene aasta tiimiga ja sel moel on võrratu alustada."

Kolmel etapil esikolmikusse jõudnud lõunaameeriklasele järgnesid hispaanlane Javier Romo (Movistar; +0.09), uusmeremaalane Finn Fisher-Black (Red Bull - Bora - Hansgrohe; +0.12) ja britt Oscar Onley (Picnic PostNL; +0.15).

Punktiarvestuses pani velotuuri kinni kohalik rattur Sam Welsford (Red Bull - Bora - Hansgrohe), kes sai kolm etapivõitu. Mägede arvestuses oli parim samuti austraallane Fergus Browning (Austraalia rahvuskoondis) ja noorratturitest triumfeeris taanlane Albert Withen Philipsen (Lidl - Trek).

Järgmine kõrgeima kategooria mitmepäevasõit on 17.-23. veebruaril peetav Araabia Ühendemiraatide velotuur.