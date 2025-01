Gut-Behrami sai viimaks hooaja avavõidu kätte

Tegemist oli 33-aastase Gut-Behrami karjääri 46. MK-etapivõiduga, millega ta tõusis naiste kõigi aegade arvestuses austerlanna Renate Götschli kõrvale jagama viiendat kohta. Sel hooajal triumfeeris šveitslanna aga esimest korda.

"Hooaja algus on olnud imelik, mul on olnud pisut raskusi," tõdes Gut-Behrami. "Pidin leidma enesekindluse ja õige viisi, kuidas pingutada. Mõnel korral jäi mul millestki puudu, tegin vigu. Ma olen rahul, et täna kõik laabus."

Esikaheksasse sõitsid veel Sofia Goggia (Itaalia; +0,49), Laura Priovano (Itaalia; +0,77), Keely Cashman (USA; +1,03), Marta Bassino (Itaalia; +1,03) ja Kira Weidle-Winkelmann (Saksamaa; +1,12).

Koguni kolmel korral sel hooajal ülisuurslaalomis teiseks jäänud Gut-Behrami on kokkuvõttes 385 punktiga ka selle arvestuse liider, edestades Brignonet 75 silmaga. Üldarvestuses on seis aga vastupidine - Gut-Behrami jääb 70 punktiga itaallannale alla ja on teine.

Enne Austrias Saalbachis toimuvaid maailmameistrivõistlusi on kavas veel vaid üks sõit - neljapäeval, 30. jaanuaril võetakse Prantsusmaa suusakeskuses Courchevelis mõõtu slaalomis.