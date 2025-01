TSA/Cityteed sai Balti liigas kolmanda võidu

TSA/Cityteed kallutas mängu enda kasuks teisel poolajal ja valdav osa viimasest veerandajast möödus Eesti naiskonna mõnepunktisel juhtimisel.

Joana Antonio panustas kodunaiskonna võitu 13 punkti ja kümne lauapalliga, kümme silma kogunes Kätlin Kanguri nimele. Paula Cirsa oli 16 silmaga kaotajate parim.

TSA/Cityteed on võitnud sel hooajal kolm mängu ja kaotanud viis ning võitude arvult hoitakse kaheksa osalisega liigas hetkel viiendat positsiooni.

Stradinši ülikool on võitnud kümnest mängust vaid ühe ja see sündis oktoobris kodus just TSA/Cityteedi vastu. Täisedu 11 võitu on kirjas Leedu võistkonnal Vilniuse Kibirkstis.