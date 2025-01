Solberg sai Monte Carlo rallil driftimise eest suure ajatrahvi

23-aastane Solberg liitus tänavusest hooajast Toyota võistkonnaga ning lõpetas hooaja avaetapil Monte Carlos Rally2 arvestuses kuuenda kohaga ning üldarvestuses 13. kohaga.

Pärast ralli lõppu sai Solberg aga lausa viieminutilise ajatrahvi, kui ta pühapäeval autasustamise järel Monacos liigeldes ohtlikult sõitis.

Solberg langes karistuse tõttu nii Rally2 arvestuses kui üldarvestuses kahe koha võrra, aga kuna rootslane ei nomineerinud Monte Carlot üheks oma seitsmeks ralliks, ei lähe tulemus ametlikult MM-sarjas arvesse.

Autoralli MM-sari jätkub 13. veebruaril Solbergile koduse Rootsi ralliga. Paljud WRC2 klassi juhid võtsid just selle mõõduvõtu oma hooaja esimeseks.

Oliver Solberg was given a five-minute penalty for drifting round the Monaco hairpin on his way to parc ferme at the Monte Carlo Rally



(via iamjoaopereira/IG) pic.twitter.com/XoWCg4eF1E