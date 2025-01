AC Milan tuli üleminutitel kaotusseisust välja

Eurosarja kohta jahtiv AC Milan jäi Parma vastu kaotusseisu juba 24. minutil, mil Matteo Cancellieri kena kauglöögiga külalised juhtima viis. Milan viigistas 38. minutil, kui Christian Pulisic penalti realiseeris ning poolajapausile mindi viigiseisul.

Teisel poolajal dikteeris mängutempot aga liigatabeli viimases veerandis konutav Parma, kes leidis mitu võimalust kohtumist juhtima minna. 80. minutil röövisid nad Milani mängijatelt palli ning Enrico Del Prato lõpetas rünnaku tabamusega, viies külalised 2:1 juhtima.

See äratas aga võõrustaja üles ning Milan asus vähemalt viigiväravat välja võitlema. 88. minutil jõudsid nad selleni, aga VAR-iga konsulteerimise järel määrati, et Strahinja Pavlovic oli siiski suluseisus. Surve tasus end aga teisel üleminutil ära, kui Tijjani Reijnders Parma kaitseliini taha pääses ning külmavereliselt seisu viigistas.

Vaid kolm minutit hiljem sai aga San Siro staadionil alguse tõeline tähistus, kui Pavlovic tsenderdusest peaga palli Parma värava ette torkas. Samuel Chukwueze oli õigel ajal õiges kohas ning nigeerlasel õnnestus pall reiega väravasse lükata ja Milan teenis kodupubliku ees 3:2 võidu.

Tabeliliidrina jätkab 53 punkti kogunud Napoli, kes edestab tiitlikaitsja Milano Interit kolme punktiga, aga Inter on ühe mängu vähem mänginud. Kolmandal tabelireal on 46 punktiga Atalanta, viimasel Meistrite liiga kohal on 39 punkti kogunud Lazio. Viiendal kohal jätkab 37 punktiga Juventus ning 36 silma kogunud Fiorentina edestab AC Milani ja Bolognat kahe punktiga.

Teised tulemused:

Udinese - Roma 1:2

Lecce - Inter 0:4

Lazio - Fiorentina 1:2