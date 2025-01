Kõik Euroopas platsil käinud Eesti korvpallinaised said võidulisa

Euroopas mängivatest Eesti naiskorvpalluritest käisid lõppenud nädalal väljakul Greeta Üprus, Kadri-Ann Lass ja Maaja Bratka ning kõik kolm said tunda ka võidurõõmu.

Saksamaa naiste kõrgliigas said Greeta Üprus ja Marburg (6-11) tabelisse väärt võidu, kui kodusaalis mängiti tulemusega 92:74 üle lähirivaal Leverkusen Wings (5-12). Eestlannale jagus mänguaega 24 minutit, millega ta kogus 8 punkti (kahesed 2/2, kolmesed 1/2, vabavisked 1/2), ühe lauapalli, 3 resultatiivset söötu, 4 vaheltlõiget, 2 pallikaotust ja 2 isiklikku viga.

30-aastane Üprus on Saksamaa kõrgliigas tänavusel hooajal 17 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 18 minutit ning kogunud selle ajaga 4,7 punkti, 2,2 lauapalli ja 0,8 vaheltlõiget. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 47,8 protsenti, kolmestel 29,4 protsenti ning vabavisetel 92,9 protsenti.

Poola kõrgliigas jagavad Mailis Pokk ja Poznan (8-6) liigatabelis hetkel 5.-6. kohta. 32-aastane Pokk on tänavu 14 mänguga kirja saanud keskmiselt 26,4 minutit, 10,4 punkti, 3,9 lauapalli ja 1,6 resultatiivset söötu. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 58,3 protsenti, kolmestel 38,7 protsenti ning vabavisetel 100 protsenti.

Soome naiste korvpalli kõrgliigas teenisid Kadri-Ann Lass ja BC Nokia (4-14) suure võidu, kui 96:48 mängiti üle lähirivaal ViVe (4-14) naiskond. Eestlanna teenis mänguaega 22 minutit ning sai kirja seitse punkti (kahesed 1/3, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2), neli lauapalli, viis resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ja kolm isiklikku viga.

28-aastane Lass on Soome kõrgliigas tänavusel hooajal 18 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 28,2 minutit ning kogunud selle ajaga 11,9 punkti, 6,9 lauapalli, 3,1 resultatiivset söötu, 1,3 vaheltlõiget ja 1,4 viskeblokeeringut. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 40,1 protsenti, kolmestel 28,8 protsenti ning vabavisetel 83,3 protsenti.

Hispaania tugevuselt teises liigas said Maaja Bratka ja Zamora (12-5) tagasi võidulainele, kui kodusaalis mängiti 72:58 üle Al-Qazeres (7-10). Eestlanna teenis mänguaega 15 minutit ning kogus viis punkti (kahesed 2/3, vabavisked 1/2), kaks lauapalli, ühe vaheltlõike, ühe viskeblokeeringu ja kolm isiklikku viga.

32-aastane Bratka on Hispaania tugevuselt teises liigas tänavusel hooajal 17 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 19,2 minutit ning kogunud selle ajaga 6 punkti, 4,1 lauapalli ja 0,5 vaheltlõiget. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 45,6 protsenti, kolmestel 32 protsenti ning vabavisetel 94,1 protsenti.

Suurbritannia naiste kõrgliigas sel nädalal mänge ei peetud ning Tea Adamsi kodunaiskond Caledonian Gladiators (6-4) hoiab liigatabelis 11 tiimi hulgas endiselt 3.-4. kohta. 25-aastane Eesti koondise tagamängija on Suurbritannia kõrgliigas senise 10 matšiga kogunud keskmiselt 20,3 minutiga 8,3 punkti, 3,2 lauapalli, 3,1 resultatiivset söötu ja 1,3 vaheltlõiget. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 43,1 protsenti, kolmestel 29,2 protsenti ning vabavisetel 52,9 protsenti.

Anna Gret Asi Autor/allikas: Facebook/Oklahoma State Cowgirl Basketball

Anna Gret Asi ja Oklahoma State Cowgirls (17-3) teenisid lõppenud nädala jooksul tabelisse juurde kaks võitu. 22-aastane Asi on USA üliõpilasliiga I divisjonis tänavusel hooajal 19 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 28,3 minutit ning kogunud selle ajaga 11,8 punkti, 2,1 lauapalli, 2,7 resultatiivset söötu ja 1,2 vaheltlõiget. Tema visketabavus väljakult on olnud 43,7 protsenti, seejuures kolmepunktivisetel 38,7 protsenti ning vabavisetel 78,4 protsenti.

Johanna Eliise Teder ja Colorado Buffaloes (13-6) pidasid nädala jooksul ühe mängu, mille ka võitsid. Tulemusega 63:53 saadi jagu üleriigilises pingereas 10. kohal olevast Kansas State'ist (19-2). Eestlanna mängis 24 minutit ning kogus oma naiskonnas paremuselt kolmandana 10 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 2/4), ühe lauapalli, 3 resultatiivset söötu ja ühe vaheltlõike.

24-aastane Teder on USA üliõpilasliiga I divisjonis tänavusel hooajal 19 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 17,3 minutit ning kogunud selle ajaga 4,5 punkti, 1,5 lauapalli, 1,8 resultatiivset söötu ja 0,7 vaheltlõiget. Tema visketabavus väljakult on olnud 50%, seejuures kolmepunktivisetel 36,4 protsenti ning vabavisetel 56,3 protsenti.

Suure osa eelmisest hooajast vigastuse tõttu eemal olnud 21-aastane Anete Adler ja Boston University (7-12) said nädalaga juurde kaks kaotust ning nende kaotusteseeria pikenes viiele mängule. 21-aastane Adler on USA üliõpilasliiga I divisjonis tänavusel hooajal 16 mänguga kirja saanud keskmiselt 13,3 minutit ning kogunud selle ajaga 5,6 punkti, 2,8 lauapalli ja 0,8 viskeblokeeringut. Tema visketabavus väljakult on olnud 46,6 protsenti ning vabavisetel 53,3 protsenti.

Mullu Rootsi meistriks kroonitud 19-aastase Marta Eleri Jaama koduülikool Columbia (14-4) pikendas oma võiduseeria seitsmele mängule, kui 58:50 alistati Princeton (13-5) ja 79:54 Penn (10-8). Hooaja avamängus raskelt põlve vigastanud eestlanna on kahjuks hooaja lõpuni väljas.

Sille-Liis Mölderi kodunaiskond UMass Lowell (3-16) lõpetas pika kaotusteseeria kaheksa peal. Eestlanna kummaski kohtumises kätt valgeks ei saanud. Maine'i vastu sai ta 16 minutiga kirja ühe mööda visatud kahepunktiviske, kaks vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ja neli isiklikku viga ning võidumängus jäi üheksa minutiga tema arvele kaks mööda visatud kahest ja kaks isiklikku viga.

Tänavuseks hooajaks Washington State'i ülikooli siirdunud 19-aastane Keandra Koorits sel hooajal võistlusmängudes platsile ei tule ning teeb n-ö redshirt aasta. Tema ülikoolinaiskond Washington State (12-10) pidi lõppenud nädalal tunnistama nii Portlandi kui LMU paremust.