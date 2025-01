HC Panter pidi nädalavahetusel kahe kaotusega leppima

Laupäeval viskas Mogo Haabersti jäähallis Panterile kuus vastuseta väravat, pühapäevane kohtumine lõppes Mogo 6:2 paremusega.

Pantrite eest viskasid väravad Nikita Fedorovits ja Nikita Puzakov. Laupäevases mängus tegi 21 tõrjet Villem-Henrik Koitmaa ning 31 tõrjet Arvo Konttila. Pühapäevases mängus tõrjus soomlasest puurivaht Konttila lausa 60 pealeviset.

Unibet hokiliigas pidi HC Panter duubelmeeskond tunnistama Tartu klubi Välk 494 7:1 paremust.

Mogo on sel hooajal Balti liigas 25 mängust võitjana väljunud 22 korral (kaks lisaajal) ning kogunud 45 punkti. Teisel kohal jätkab 41 punkti kogunud Zemgale, Panter on 35 punktiga kolmas ning viimasel play-off'i kohal on 24 punktiga Riia Prizma.

Panter jätkab hooaega 8. ja 9. veebruaril, kui võõrustab Leedu klubi Elektrenaid.