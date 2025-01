Vene tegi Jõesaare vastu oma hooaja resultatiivseima mängu

Vene ja Ostrow Wielkopolski tegid avaveerandil võimsa 20:4 spurdi ning saavutasid poolajaks Jõesaare ja Varssavi Dziki vastu 53:28 eduseisu. Kolmandal veerandil paisus edu lausa 38-punktiliseks ning Vene klubi vormistas kodupubliku ees võimsa 94:67 (28:16, 25:12, 31:22, 10:17) võidu.

Vene veetis platsil pea 34 minutit ning viskas 15 punkti (kahesed 5/9, kolmesed 2/5, vabavisked 2/4). Tegemist on tema hooaja kõige resultatiivsema mänguga, kahel korral on Eesti koondise kapten visanud 14 silma.

Üleplatsimees oli Ostrow Wielkopolski leedulasest tagamees Adas Juskevicius, kes lõpetas 21 punktiga. Aigars Škele panustas 18 punktiga, Damian Kulig lisas 16 silma. Varssavi resultatiivseim oli rootslane Denzel Andersson, kes viskas 18 punkti. Ameeriklane Andre Wesson lisas 17 silma.

Mõlemad eestlased on hooaja keskpunktis play-off'i kohtadel - Jõesaar ja Dziki on kaheksa võidu ja kaheksa kaotusega liigatabelis seitsmendad, Vene ja Ostrow Wielkopolski on seitsme võidu jaüheksa kaotusega kümnendad. Liigatabeli tipus jätkab Jõesaare endine koduklubi Wloclaweki Anwil, kes on võitnud 13 mängu ja kaotanud vaid kolm.