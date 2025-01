Taaramäe jäi Araabia Ühendemiraatides väga napilt esikohata

Etapivõidu teenis prantslane Quentin Bezzaa (Wagner Bazin WB) ajaga 13 minutit ja 24,19 sekundit. See teeb keskmiseks kiiruseks 49,96 km/h. Väga napilt teise kohaga leppima pidanud Taaramäe tõi aga koduklubile hooaja esimese pjedestaalikoha. Kolmandana koha pälvis serblane Dušan Rajovic (Team Solution Tech – Vini Fantini), kes jäi parimale alla 3,05 sekundiga.

Eesti valitsev temposõidu meister oli etapi järel mõistagi kergelt pettunud, et jäi esikohast nii napilt ilma, ent nimetas siiski oma sõitu peaaegu täiuslikuks. "Tunnen, et mul on jõudu endiselt tipptasemel ja see on väga hea tunne," avaldas Taaramäe Kinan Racing Teami kodulehekülje vahendusel. Eestlane tõi veel eraldi välja kiitused tiimikaaslastele, personalile ja klubi varustusele. "Ootan huviga homset rasket mägietappi."

Üldarvestuses kerkis Taaramäe samuti teisele kohale, kaotades liidrile hispaanlasele Mario Apariciole (Burgos Burpellet BH) vaid ühe sekundiga. Kolmas on uusmeremaalane Josh Kench (Li Ning Star; +0.13).

Velotuuri neljandal etapil ootab rattureid ees 132,23 kilomeetrit. Seda peetakse keeruliseks mägietapiks, kus tuleb muuhulgas finišeerida kuue kilomeetri pikkuse järsu tõusu Al-Suhub otsas, millel on keskmine tõusunurk 8,4%.

Pühapäeval lõppes meeste World Touri kalendrisse kuuluv aasta esimene velotuur Santos Tour Down Under, mille üldarvestuses teenis esimese koha Ecuadori rattur Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG). Pjedestaalile pääsesid veel hispaanlane Javier Romo (Movistar Team; +0.09) ja uusmeremaalane Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe; +0.12). Ühtki eestlast stardis ei olnud.