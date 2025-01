Alev sõitis Šveitsis 20 parema sekka, norralastele kuuikvõit

Ühes suures grupis sõideti põhimõtteliselt kolmveerand võistlusest, siis saavutasid esimesed 18 meest teistega umbes viiesekundilise vahe. Jälitajate grupi etteotsa jäi ka Alev.

Etapivõidu nimel jäid sõitma kolm norralast ning MK-sarja üldliider Johannes Hösflot Kläbo teenis finišisirgel 1,3-sekundilise eduga Iver Tildheim Anderseni ja 1,9-sekundilise eduga Didrik Tönsethi ees esikoha. Neile järgnesid Paal Golberg, Martin Kirkeberg Mörk ning Andreas Fjorden Ree.

Alev ja šveitslane Candide Pralong hakkasid omavahel jagama n-ö suure grupi esikohta ja eestlane edestas vastast 0,7 sekundiga. Finišijoone ületas Alev 19. kohal, kaotust Kläbile kogunes 1.01,6.

Hooaja kümnenda etapivõidu teeninud Kläbo on MK-sarjas esikohal 1459 punktiga, teisel kohal on rootslane Edvin Anger 1058 ja kolmandal prantslane Hugo Lapalus 976 punktiga. Alev on MK-sarjas 307 punktiga 33. kohal.