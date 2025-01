Taaramäe kerkis Araabia Ühendemiraatides seitsmendale kohale

Velotuuri teisel, siledamal etapil sõitis võistluse algfaasis peagrupilt eest kuueliikmeline grupp. Umbes 30. kilomeetril toimunud kukkumisse sattus ka Taaramäe tiimikaaslane Nathan Earle, kes oli sunnitud seejärel võistluse pooleli jätma. Ülejäänud meeskonnaliikmed aitasid kontrollida jooksikutega vahet, vahendab EJL.ee.

Lõpuks pälvis Taaramäe jaapanlasest tiimikaaslane Eiya Hashimoto kaheksanda koha, kusjuures teda toetas finišisirgel ka eestlane, kes veeres üle lõpujoone 48. kohal.

Hashimoto kiitis finiši järel meeskonnatööd ja tundis rahulolu enda vormi üle, märkides, et tema kiirus ja vastupidavus on hetkel head. Lisaks tõi ta välja, et tema trekisõidukogemus aitab maanteelgi sprindikiirust arendada.

Üldarvestuses jätkab liidrina hispaanlane Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH). Taaramäe kerkis viie positsiooni võrra seitsmendale kohale, jäädes parimast 19 sekundi kaugusele. Pühapäeval on velotuuril kavas 11,16-kilomeetrine temposõit.

Rait Ärm (Van Rysel Roubaix) alustas hooaega Hispaanias peetud ühepäevasõiduga Gran Premio Castellon – Ruta de la Ceramica (UCI 1.1; 171,1 km), kus pälvis 94. koha (+3.23). Esimese koha sai portugallane Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG).