Paarismängu valitsejanna võitis kümnenda slämmitiitli

Paarismängu maailma edetabelis esikohal asuv Siniakova ja viiendal real paiknev Townsend alistasid pühapäevases finaalis 6:2, 6:7 (4), 6:3 kolmandana asetatud Läti-Taiwani duo Jelena Ostapenko (paarismängu WTA 8.) ja Su-Wei Hsiehi (WTA 6.).

Siniakova ja Townsend mängisid esimest korda koos mullu Wimbledonis, kus nad teenisid ka tiitlivõidu. Townsendil on nüüd kaks slämmivõitu, kuid Siniakova on paarismängus võidutsenud koguni kümnel korral.

Seekordne slämmitiitel oli Siniakovale Austraalia väljakutelt kolmandaks, varasemalt on ta triumfeerinud kolmel korral nii Prantsusmaa lahtistel kui ka Wimbledonis ning korra ka USA-s.

28-aastasest tšehhitarist sai ühtlasi esimene kümnekordne slämmivõitja naispaarismängus pärast 2015. aastat, kui Wimbledonis võitis kümnenda tiitli šveitslanna Martina Hingis.

3x3 - Players to secure 3+ Women's Doubles titles in three of the four Grand Slam events in the Open Era:



Martina Navratilova

Natasha Zvereva

Gigi Fernandez

Pam Shriver

Jana Novotna

Katerina Siniakova



Triptych.#AO2025 | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/mSiwF2ry5V