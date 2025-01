Mistra alistas Balti liigas tiitlikaitsja

Tiitlikaitsja Tenax Dobele alustas kodus malbelt ning sedasi purjetas Mistra meeskond Serhii Orlovskyi eestvedamisel 6. minutiks 7:3 juhtima. Mängu 15. minutiks oli Eesti klubi edu veelgi kasvanud: enamik Tenaxi rünnakutest oli luhtunud ning kui Mistral oli juba 15 väravat, siis Tenaxil alles kuus. 27. minutist hakkas Tenax lõpuks realiseerima, mille võrra ebaõnnestusid Mistra ründed. Nii vähenes vahemaa ning Mistra võitis esimese poolaja skooriga 22:17.

Teisel poolajal oli Mistra väravamasina käivitajaks taas Serhii Orlovskyi, kes võttis kaks esimest väravat enda peale ning aitas meeskonnal juhtpositsiooni hoida. Kohtumise 37. minutiks oli vahemaa kahanenud viie värava pealt kolme värava peale (24:21). Kaheminutilised eemaldamised nii Mistrale kui Tenaxile takistasid skooril kasvamast, kuid siiski õnnestus Orlovskyil ja Patrick Padjusel viia Mistra 46. minutiks viie väravaga juhtima, skooriks 29:24. Võõrustaja võttis aga taas järele ning 53. minutiks oli vahemaa kolmeväravaline seisuga 31:27 Mistrale. Sellise eduga seilas Mistra lõpuni välja, võites kohtumise skooriga 35:32.

Mistra resultatiivseimad olid Serhii Orlovskyi 14 väravaga ja Patrick Padjus viis väravaga.

"Täna saime üllatavalt hea hooga mängu sisse, kuid vastased kasutasid väravavahi asemel lisamängijat, mis aitas neil kohtumisse tagasi tulla. Õnneks ei mängi suurt rolli numbrid tablool, vaid punktid tabelis, mida meil oli hädasti vaja pärast eelmist ebaõnnestunud nädalavahetust," kommenteeris Padjus.

Leetu sõitnud Viljandi alustas mängu rabedalt ning oli 5. minutiks 1:4 taga. Hendrik Koks aitas kahe värava võrra kaotust vähendada, kuid 10. minutiks oli vahemaa endiselt kindel, seisuks 4:8. Tehnilised vead röövisid väravavõimalusi kuni 14. minutini, mil Viljandi mäng hakkas sujuma. Andrii Basarabi, Johannes Pertelsoni, Hendrik Koksi ja Sten Maasalu väravad aitasid Eesti klubi 20. minutiks seisule 9:10, ent viiki ei tulnud. Leedu võistkond tegi 5:0 spurdi ning nõnda oli 27. minutil skoor 9:15. Viljandi vastas lõpuks 28. minutil, kui skoori tegi Aleksander Pertelson, kuid selle peale viskas Dragunas veel kaks väravat ning kuulutas avapoolaja lõppenuks seisuga 10:17.

Teine poolaeg sarnanes paljuski mängu esimese poolega: Viljandi kõikus nelja-viie värava vahel ning kui 42. minutil, mil Johannes Pertelson viskas seisuks 18:21, avanes võimalus viigistamiseks, vajutas Dragunas jällegi gaasipedaalile ja suurendas oma edumaad. Nõnda oli 50. minutil skoor 22:27 Viljandi kahjuks. Kaspar Leesi 54. minuti värav kahandas kaotuse taas kolme värava peale, millest lähemale ei saadud. Mängu jäi lõpetama Aleksander Pertelsoni värav ning Viljandi kaotas mängu seisuga 26:29.

Viljandi suurim väravakütt oli Aleksander Pertelson 11 väravaga.

"Ütleks, et tänane võit jäi põhimõtteliselt realiseerimise taha. Me ei kasutanud oma võimalusi piisavalt hästi ära ei 6-meetri pealt ega ka karistusvisetes. Poolajal jäime küll suurelt taha, kuid tulime veel mängu tagasi. Paariväravane vahe jäi lõpuks puhtalt seetõttu, et jätsime viskamata. Seekord nii," lausus Aleksander Pertelson.

Eesti klubidele saab Balti liigas taas kaasa elada veebruari alguses. Viljandi võistleb 1.-2. veebruaril HC Dragunase ja ZRHK Tenax Dobelega ning 8. veebruaril kohtuvad omavahel Serviti ja Mistra.